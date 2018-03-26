28 и 31 марта ожидаются легкие магнитные бури, а 29 и 30 - более сильные. Об этом сообщает Институт геофизики, передает Обозреватель.

В остальные дни геомагнитных нарушений не будет.

Терапевт-кардиолог Виктории Форосенко предупреждает, что метеозависимые люди в эти дни могут испытывать приступы головной боли, слабость и раздражительность.

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