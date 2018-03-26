Землю накроют 4-дневные магнитные бури [ Редактировать ]
28 и 31 марта ожидаются легкие магнитные бури, а 29 и 30 - более сильные. Об этом сообщает Институт геофизики, передает Обозреватель.
В остальные дни геомагнитных нарушений не будет.
Терапевт-кардиолог Виктории Форосенко предупреждает, что метеозависимые люди в эти дни могут испытывать приступы головной боли, слабость и раздражительность.
Смотрите также когда ожидать магнитные бури в апреле 2018.
по теме
Мир накроют непрерывные магнитные бури
Ближайшие 10 дней мир накроют практически непрерывные геомагнитные бури.
На Землю обрушилась магнитная буря
В воскресенье, 18 марта, Землю накроет магнитная буря, которая станет уже третьей с начала года.
Магнитные бури накроют Землю: как пережить без ущерба для здоровья
С 14 по 17 марта ожидаются небольшие волнения магнитосферы, а потом и вовсе пойдут 3 магнитные бури подряд.
Землю накроют 3 мощные магнитные бури
С 14 по 17 марта ожидаются небольшие волнения магнитосферы, а потом и вовсе пойдут 3 магнитные бури подряд.
"Передай маме, что я ее любила": очевидцы рассказали жуткие детали пожара в Кемерово
В воскресенье, 25 марта, в российском Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня".