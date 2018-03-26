Медики пришли к выводу, что сахар провоцирует зависимость сродни наркотикам. Американский диетолог Брук Альперт отметил, что сахар, попадая в организм, возбуждает центры удовольствия в мозгу, поэтому возникает ощущение удовлетворения и улучшается настроение. Об этом сообщает CNN.

Когда эффект заканчивается, мы ощущаем упадок сил и раздражительность. Со временем организм начинает требовать все больше и больше сахара.

Профессор Роберт Люстиг в ходе своего исследования подтвердил слова диетолога, а также выяснил, что порядка 10% людей на самом деле являются сахарозависимыми.

Результаты его работы продемонстрировали, что сахар вызывает привыкание, при этом тяга получить повторную "дозу" по своей силе сравнима с наркотической.

Медики в очередной раз призывают обратить внимание на свой рацион и до минимума сократить в нем содержание сахара. Ведь он не только отражается на состоянии фигуры, но и может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, нарушения зрения, а также внести коррективы в метаболизм и эндокринную систему.

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