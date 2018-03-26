Пожар в Кемерово: родителям погибших детей не дают опознать тела [ Редактировать ]
Родителей детей, погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении. Об этом сообщают российские СМИ.
Кемеровчанин Александр отметил, что полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к "Зимней вишне".
"По его словам, от свидетелей происшествия требуют подписки о неразглашении. Официальных сообщений на этот счет нет", - говорится в сообщении.
Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.
Момент возгорания ТЦ попал на видео.
Названа предварительная причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.
по теме
"Они так кричали": родители погибших детей рассказали о страшной трагедии в Кемерово
В воскресенье, 25 марта, в российском Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня". Пожар начался на четвертом этаже здания - рядом с кинотеатром, где в тот момент было много детей.
Пожар в Кемерово: момент возгорания попал на видео
В сети появилась запись камеры видеонаблюдения из сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово.
Душераздирающие крики детей и паника: первые минуты пожара в Кемерово (видео)
В сети появилось видео с начала пожара в российском торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово.
Пожар в Кемерово: количество погибших стремительно растет (обновляется)
Число жертв пожара в российском городе Кемерово возрастает. В больницах находятся многочисленные пострадавшие, 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.
Пожар в Кемерово: подросток выпал из горящего окна
В горящем торговом центре в Кемерово из окна выпал подросток. Он находится в реанимации в состоянии искусственной комы. У него многочисленные травмы, переломы.