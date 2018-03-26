Родителей детей, погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении. Об этом сообщают российские СМИ.

Кемеровчанин Александр отметил, что полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к "Зимней вишне".

"По его словам, от свидетелей происшествия требуют подписки о неразглашении. Официальных сообщений на этот счет нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.

Момент возгорания ТЦ попал на видео.

Названа предварительная причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.