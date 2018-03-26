Польша объявила четырех дипломатов России персонами нон грата [ Редактировать ]
Польша решила выслать четырех российских дипломатов в ответ на отравление российского шпиона в Солсбери. Об этом говорится в заявлении МИД Польши.
МИД Польши приняло решение о высылке российских дипломатов.
"Согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 году четыре члена дипломатического персонала Российской Федерации в Республике Польша были объявлены персонами нон грата на территории Республики Польша", - говорится в сообщении.
Решение Министерства иностранных дел было продиктовано солидарностью с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и с союзниками по ЕС и НАТО, говорится в сообщении.
"Министерство иностранных дел абсолютно осуждает нападение с применением химического оружия против Сергея Скрипаля. Атака в Солсбери показывает, что подобная непосредственная угроза для территории и граждан государств-членов ЕС и НАТО может произойти где угодно", - отмечается в заявлении.
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