"Недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно", - заявили в МИДе.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия выражает решительный протест в связи с принятым рядом стран - членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте ведомства в понедельник.

"Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта с.г. в Солсбери", – говорится в комментарии.

"Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", - обещают российские дипломаты.

Напомним, Польша объявила четырех дипломатов России персонами нон грата, Украина, страны ЕС и США также выслали российских дипломатов.