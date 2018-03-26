"Недружественный шаг не пройдет бесследно": в России пригрозили ЕС и НАТО [ Редактировать ]
В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия выражает решительный протест в связи с принятым рядом стран - членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов.
Соответствующее заявление обнародовано на сайте ведомства в понедельник.
"Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта с.г. в Солсбери", – говорится в комментарии.
"Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", - обещают российские дипломаты.
Напомним, Польша объявила четырех дипломатов России персонами нон грата, Украина, страны ЕС и США также выслали российских дипломатов.
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