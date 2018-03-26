Во время смертоносного пожара развлекательного центра "Зимняя вишня" в российском Кемерово, среди 64 погибших был житель Донецка Алексей Федонюк. Об этом сообщают друзья парня в соцсетях.

По словам товарищей Федонюка, он поехал со своей командой по смешанным единоборствам в Кемерово на турнир, который оказался последним в его жизни.

Из обнародованной информации следует, что Алексей родился 27 марта 1999 года в Донецке.

Впрочем, официальных подтверждений этой информации нет - на данный момент опознаны только 17 погибших.

Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.

Момент возгорания ТЦ попал на видео.

Названа предварительная причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.