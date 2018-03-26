Умер Сергей Мавроди: предварительная причина смерти [ Редактировать ]
Предварительной причиной смерти Сергея Мавроди стал обширный сердечный приступ, сообщают росСМИ.
Он умер в 6:40 в Боткинской больнице.
При этом отмечается, что врачей смутила внезапная смерть основателя финансовой пирамиды "МММ", поэтому его тело направили в морг для вскрытия.
Мавроди стало плохо еще ночью, когда он был рядом с автобусной остановкой на улице Поликарпова. Оттуда его в срочном порядке увезли на скорой.
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