Предварительной причиной смерти Сергея Мавроди стал обширный сердечный приступ, сообщают росСМИ.

Он умер в 6:40 в Боткинской больнице.

При этом отмечается, что врачей смутила внезапная смерть основателя финансовой пирамиды "МММ", поэтому его тело направили в морг для вскрытия.

Мавроди стало плохо еще ночью, когда он был рядом с автобусной остановкой на улице Поликарпова. Оттуда его в срочном порядке увезли на скорой.