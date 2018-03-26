Ердоган орзповів коли закінчиться військова операція в Сирії [ Редактировать ]
І найближчим часом турецькі війська у Сирії планують взяти місто Таль-Рифат. Про це повідомив президент Ердоган, додавши, що після захоплення міста воєнну операцію в Сирії турецька армія завершить.
Зараз місто контролюють курдські "Загони народної самооборони". Таль-Рифат - стратегічно важливий населений пункт у мухафазі Халеб на північному заході Сирії. Тиждень тому турецька армія разом із союзниками захопила інше важливе місто регіону - Африн. Воєнні дії Анкари в Сирії засудив канцлер Австрії Себастьян Курц. Він закликав Брюссель припинити переговори з Туреччиною щодо вступу країни до Євросоюзу.
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