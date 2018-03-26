І найближчим часом турецькі війська у Сирії планують взяти місто Таль-Рифат. Про це повідомив президент Ердоган, додавши, що після захоплення міста воєнну операцію в Сирії турецька армія завершить.

Зараз місто контролюють курдські "Загони народної самооборони". Таль-Рифат - стратегічно важливий населений пункт у мухафазі Халеб на північному заході Сирії. Тиждень тому турецька армія разом із союзниками захопила інше важливе місто регіону - Африн. Воєнні дії Анкари в Сирії засудив канцлер Австрії Себастьян Курц. Він закликав Брюссель припинити переговори з Туреччиною щодо вступу країни до Євросоюзу.