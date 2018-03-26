Екстрадиція або політичний притулок. Німецька юстиція вирішує долю колишнього лідера Каталонії. Карлеса Пучдемона, який їхав із Фінляндії до Бельгії, затримали напередодні на території Німеччини. Де зараз знаходиться Пучдемон і як на його арешт реагують іспанці - розкаже Тетяна Логунова.

Цю ніч Карлес Пучдемон провів під вартою в німецькому місті Ноймюнстер. До тамтешньої в'язниці його доправили відразу після затримання. Автомобіль, на якому їхав колишній очільник Каталонії, поліція зупинила напередодні, на автобані неподалік кордону Німеччини з Данією.

"Він зателефонував мені й сказав, що його заарештували в Німеччині, коли він їхав до Бельгії з Фінляндії, де виступав з лекцією перед студентами. Його взяли під варту на підставі європейського ордера, який видала Іспанії", - говорить Пол Бекаерт, адвокат Карлеса Пучдемона

Тепер слово за німецькою юстицією. Упродовж двох місяців суд має вирішити - видавати Пучдемона Іспанії чи ні. Статті, яку колишньому лідеру Каталонії закидає офіційний Мадрид - "бунт"- в німецькому законодавстві немає. Є тільки схожа - "державна зрада".

"У нас є європейський ордер на арешт. Ми його вивчимо і розглянемо всі можливості", -говорить Ральф Деппер, представник прокуратури землі Шлезвіг-Гольштейн.

Каталонія на арешт Пучдемона відреагувала масовими протестами. На вулиці Барселони та інших міст вийшли десятки тисяч людей. Демонстрації переросли в заворушення - протестувальники закидали поліцію камінням, на що та - відповідала сльозогінним газом і кийками. За даними іспанських ЗМІ, внаслідок зіткнень постраждали більше сотні людей.

Перше засідання суду в справі Карлеса Пучдемона відбудеться вже сьогодні. Воно, скоріше, формальне. Суд має встановити особу затриманого та вирішити, чи залишати його під вартою. Але ходять чутки, що колишній лідер Каталонії може просто на засіданні попросити в Німеччині політичного притулку. І тоді справа прийме зовсім інший оберт.