Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике одобрил поправки к газовой директиве, предложенной Еврокомиссией, согласно которым правила Третьего энергопакета должны распространяться на морские газопроводы, которые соединяют ЕС с третьими странами. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"Комитет Европарламента одобрил поправки к газовой директиве, которые уточняют, что требования Третьего энергопакета распространяются на морские газопроводы, ведущие к ЕС. Такое предложение в ноябре выдвинула Еврокомиссия. Интересно, что депутаты не только поддержали предложения Еврокомиссии, но и сделали их более жесткими", - информирует "Нафтогаз".



В частности, депутаты ограничили исключения из законодательства для новых газопроводов сроком на пять лет и обязали при согласовании любых исключений привлекать к процессу третьи страны, на рынки которых эти исключения могут повлиять.

"Теперь со своей позицией относительно предложенных уточнений должен определиться Совет Европы. После этого Европарламет, Еврокомиссия и Совет Европы должны выработать общую позицию. Для нас хорошо, что два из трех ответственных за это дело органов уже определились в поддержку права объединенной Европы защищать себя в энергетических вопросах", - добавили в "Нафтогазе".

Напомним, в США пригрозили участникам "Северного потока-2".