Швеция высылает из страны одного представителя России

Правительства Швеции и Албании заявили о высылке российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, передает Reuters.

Так, Швеция высылает из страны одного представителя России, Албания двоих - военного атташе Владислава Филиппова и первого секретаря Алексея Балашова.

Напомним, Польша объявила четырех дипломатов России персонами нон грата, Украина, страны ЕС и США также выслали российских дипломатов.