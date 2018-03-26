Еще две страны высылают российских дипломатов [ Редактировать ]
Правительства Швеции и Албании заявили о высылке российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, передает Reuters.
Так, Швеция высылает из страны одного представителя России, Албания двоих - военного атташе Владислава Филиппова и первого секретаря Алексея Балашова.
Напомним, Польша объявила четырех дипломатов России персонами нон грата, Украина, страны ЕС и США также выслали российских дипломатов.
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