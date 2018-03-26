Каплин прокомментировал провокации вокруг протеста сотрудников "Криворожсталь" [ Редактировать ]
Каплин пообещал добиться повышения зарплат сотрудникам "Криворожсталь". Сотрудники "Криворожстали" готовятся к очередному протесту. Будут требовать повышения зарплат. Встречу металлурги назначили завтра в криворожском Доме культуры. Но без провокаций не обошлось.
По городу сегодня начали расклеивать липовые приглашения. Авторы листовок исказили цель встречи и пообещали бесплатный алкоголь. Случившееся прокомментировал нардеп Сергей Каплин. Он уверен, к этому причастна администрация комбината.
"Та сторона, ці рабовласники, капіталісти, індуси, поширюють неправдиву інформацію, розклеюють брудні листівки, роздають брудні газети. Намагаються перешкодити моєму приїзду. Ми продовжуємо гідну боротьбу за гідні зарплати. І за повагу до людини праці. Наша вимога - зарплати на рівні в галузі. Приблизно 1 тисяча євро. Ми доб'ємося такого рівня зарплат для цих простих людей", - заявил Сергей Каплин, народный депутат, лидер "Социалистической партии Украины"
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