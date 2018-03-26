Национальной гвардии исполнилось 4 года. В 2014, Верховная Рада проголосовала за создание этой структуры. В международном многопрофильном центре подготовки Нацгвардии сегодня яблоку негде было упасть. Как поздравляли нацгвардецев, узнам у Богдана Вербицкого.

"Вітаю воїнів! - Бажаєм здоров'я!".

Гимн, военный оркестр и выстроенные колонны на плацу. Поздравить Национальную Гвардию с 4-х летием собралось все высшее руководство страны.

"Першими стали на захист територіальної цілісності і недоторканості нашої держави. Ви першими дали відсіч російській агресії проти України. Ви першими поставили братерське плече Збройним Силам України", - сказал Петр Порошенко, президент Украины.

Кроме помощи военным на востоке, Нацгвардия обязана и охранять правопрядок на улицах. По мнению президента, подразделение справляется с этим "на отлично". Но, иногда даже в мирных городах, не обходится без кровопролития. 31 августа 2015 пожалуй, самая трагичная страница в истории подразделения. Тогда от брошенной гранаты под Верхвоной Радой, погибло 4 срочника.

"І ми завжди будемо пам'ятати і четверо патріотів, гвардійців, які на площі Конституції віддали своє життя за мир та спокій українських громадян", - сказал Петр Порошенко, президент Украины.

182 службовця нагороджено посмертними нагородами.

После минуты молчания, главнокомандующий наградил бойцов за преданную службу государству, а затем отправился изучать технику и вооружение Нацгвардии. Все произведено в Украине.

"На озброєнні є автоматична зброя, яка виробляється на Форті у нас. Форт 221, Форт 224. Виконуємо завдання. На минулому тижні це було 5 підтверджених цілей, в минулому році понад 200 підтверджених цілей снайперами національної гвардії".

Обучают в международном многопрофильном центре подготовки Нацгвардии и кинологов. Для этого созданы все условия.

"Может укусить? - Да. - А за шо? Я же хороший".

Проинспектировали и казармы нацгвардейцев. Еще год назад на месте учебного центра были руины.

"Оці приміщення просто були розвалені, розбиті. Зараз ми їх відновлюємо і думаємо щоб і далі український боєць і національної гвардії і збройних сил України був нормальним чином забезпечений. Минулий рік ми інвестували 600 мільйонів в оновлення, озброєння", - сказал Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

"Новые казармы - это все сделано за полтора года и мы исходим из того, что техника очень важна, но условия важнее условия, в которых он живет, техника, которой он пользуется дает сили Национальной гвардии", - расказівает Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

Но не национальной гвардией единой.

"На цьому навчальному центрі готуються крім Національної гвардії, Збройних Сил і Артилерійські підрозділі совмісно готуються", - поясняет Степан Полторак, Министр обороны Украины.

В этом году правительство обещает выделить Национальной гвардии 800 миллионов гривен. Не забывают и о прибавлении к денежному обеспечению срочников и офицеров Нацгвардии.

"Спасибі вам, дорогі мої, за службу народу України".