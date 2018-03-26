Дружеские отношения: в Одессе отмечают День независимости Греции [ Редактировать ]
Одесса по традиции широко отмечает День независимости Греции. И если вчера в представительстве состоялись официальные мероприятия, то буквально в эти минуты - в Одесской филармонии проходит праздничный концерт. Перед зрителями выступит звезда греческой эстрады - Йоргос Даларас. В эти дни греки и одесситы отмечают еще одну дату - 25 лет назад были установлены дружеские отношения между Одессой и городом Пирей. Организатор торжеств - консул Греции Пантелеймон Бумбурас.
Завтра празднования продолжатся. В центре Одессы состоится парад. По центральным улицами пройдут около тысячи человек: в основном, дети, которые приедут сюда со всех регионов Украины.
"Вы знаете, что греческий народ и украинский народ дружат больше, чем две тысячи лет. Я хочу усилить эту дружбу между двумя народами, поэтому я стараюсь Увеличивать число всех этих праздников. Будет Парад! Пригласили детей из зоны АТО, Харькова, Львов, Днепропетровск, Одесса, Киев, Мелитополь, Запорожье думаю, что это будет интересно", - сказал Пантелеймон Бумбурас, почетный консул Греции, глава Ассоциации греческих предпринимателей и предприятий в Украине
"Я сегодня здесь, потому что я изучаю греческий язык культура. Греции для меня очень интересна Мне кажется, что греческий язык и Греция - это как мать всей литературы и вообще мать всей культуры. Поэтому это должно интересовать людей!", - рассказывает Антонина Афанасьева, студентка.
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