Одесса по традиции широко отмечает День независимости Греции. И если вчера в представительстве состоялись официальные мероприятия, то буквально в эти минуты - в Одесской филармонии проходит праздничный концерт. Перед зрителями выступит звезда греческой эстрады - Йоргос Даларас. В эти дни греки и одесситы отмечают еще одну дату - 25 лет назад были установлены дружеские отношения между Одессой и городом Пирей. Организатор торжеств - консул Греции Пантелеймон Бумбурас.

Завтра празднования продолжатся. В центре Одессы состоится парад. По центральным улицами пройдут около тысячи человек: в основном, дети, которые приедут сюда со всех регионов Украины.

"Вы знаете, что греческий народ и украинский народ дружат больше, чем две тысячи лет. Я хочу усилить эту дружбу между двумя народами, поэтому я стараюсь Увеличивать число всех этих праздников. Будет Парад! Пригласили детей из зоны АТО, Харькова, Львов, Днепропетровск, Одесса, Киев, Мелитополь, Запорожье думаю, что это будет интересно", - сказал Пантелеймон Бумбурас, почетный консул Греции, глава Ассоциации греческих предпринимателей и предприятий в Украине

"Я сегодня здесь, потому что я изучаю греческий язык культура. Греции для меня очень интересна Мне кажется, что греческий язык и Греция - это как мать всей литературы и вообще мать всей культуры. Поэтому это должно интересовать людей!", - рассказывает Антонина Афанасьева, студентка.