Спасатели не будут проверять ТРЦ в Украине после пожара в Харькове. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Напомню, пожар в торговом комплексе в Харькове произошел сегодня утром.

Спасатели вывели из помещения более тридцати человек. Обошлось без жертв. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети. Но массовых проверок не будет, ведь в Украине на них действует мораторий.