В Украине не будет внеплановых проверок пожаробезопасности в ТРЦ [ Редактировать ]
Спасатели не будут проверять ТРЦ в Украине после пожара в Харькове. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Напомню, пожар в торговом комплексе в Харькове произошел сегодня утром.
Спасатели вывели из помещения более тридцати человек. Обошлось без жертв. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети. Но массовых проверок не будет, ведь в Украине на них действует мораторий.
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