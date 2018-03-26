Безопасность - превыше всего. С 31 марта производители транспортных средств в Европейском Союзе должны оборудовать легковые автомобили устройством для вызова экстренных служб. Система под названием Есall автоматически предупреждает полицию о серьезных ДТП. Это позволит определить масштабы спасательных операций и рассчитать удобный путь для прибытия на место проишествия.

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Во Франции арестовали политика, радовавшегося гибели полицейского. Стефан Пуссье в социальных сетях праздновал смерть Арно Бельтрама - копа, обменявшего себя на заложников в супермаркете города Треб, где на прошлой неделе произошел теракт. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы и штраф в размере 100 тысяч евро.

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Одна из старейших оружейный фирм США заявила о банкротстве. Компания Remington подала заявление в суд из-за невозможности выполнять обязательства перед кредиторами. Причиной этого стали растущие долги и набирающая обороты кампания по ограничению продажи огнестрельного оружия. В материалах дела упомянули, что дела у Remington стали идти худше после того, как по всей стране участились случаи стрельбы в учебных заведениях.

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В Великобритании открыли первый памятник Дэвиду Боуи. Бронзовую скульптуру под названем "Земной посланник" установили в городе Эйлсбери. Это место выбирали не случайно. Именно здесь происходили самые яркие события рок-певца. Композиция состоит из сценических образов артиста, которыми он запомнился. Самый узнаваемый - это образ его альтер эго - Зигги Стардаста.

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Жители польского города Липница-Мурована отпраздновали вербное воскресенье. На главной площади собрались сотни людей, чтобы принять участие в освящении пальм, украшенных разноцветными лентами и венками. Все желающие смогли проявить креативность и украсить "железные деревья" по своему вкусу. Католическую Пасху верующие будут отмечать 1 апреля.