Италия начала следствие из-за утечки данных пользователей Facebook. Скандал разразился, когда стало известно, что британская компания "Кембридж Аналитика" собирала личную информацию о пользователях.

Данные 50 миллионов человек использовали для манипуляций на выборах в разных странах. Елена Абрамович продолжит.

Еевропейская комиссия, Федеральная торговая комиссия США, а теперь еще и прокуратура Италии - за расследование злоупотреблений Facebook берутся все больше стран. Ведь вопрос серьезный - несанкционированное использование личных данных пользователей во время предвыборных кампаний - от Соединенных Штатов до Италии. Основатель Facebook Марк Цукерберг на выходных опубликовал свои извинения в Британской прессе, специально купив для этого рекламные полосы.

"Возможно, вы слышали о викторине, созданной университетским исследователем, которая способствовала утечке данных миллионов пользователей Facebook в 2014 году. Это было нарушением доверия, и я приношу извинения за то, что мы не сделали тогда больше. Сейчас мы делаем шаги, чтобы не допустить подобного в будущем", - сказал Марк Цукерберг, основатель Facebook.

Цукерберг заверил – "Фейсбук" перестал отдавать большие массивы информации сторонним приложениям, хотя определенные данные все же до сих пор передает, ограничивая объемы. Такие слова британские СМИ высмеяли и перефразировали по-своему.

Цитата: Британская газета The Observer

"Мне жаль, что я не смог и дальше игнорировать утечку данных, о которой мы делали вид, что это не наша проблема. Ведь "Фейсбук " - платформа, а не издатель".

Компания Cambridge Analytica собирала данные через, на первый взгляд, невинное психологическое приложение-тест. Цукерберга вызвали "на ковер" в Сенат США и в британский парламент. А в западных СМИ появилось немало инструкций, как удалить свой профиль из соцсети. Всего за неделю скандала акции "Фейсбука" подешевели на 58 миллиардов долларов.