Терпение лопнуло. Еврейские общины Великобритании ополчились против лидера оппозиции Джереми Корбина и собирают акцию протеста. В чем обвиняют Главу Лейбористской партии - узнаете из нашего материала.

Весь сыр-бор разгорелся из-за небольшого комментария, который Корбин оставил на "Фейсбук" -странице уличного художника еще в 201 году. Тот сообщал, что его мурал в восточной части Лондона власти собираются уничтожить.На нем изображены бизнесмены, а среди них и евреи, играющие в монополию на спинах бедняков. Политик тогда поддержал автора.

Контроверсионную картину закрасили в том же 2012 году, а спор по поводу комментария Корбина продолжается до сих пор. В конце прошлой недели о сообщении вновь напомнила однопартийка Корбина, еврейка Лусиана Берджер. Она потребовала от офиса партии объяснить комментарий главы.

Берджер тут-же поддержали еврейские общины Лондона. Две организации написали Корбину письмо. Они припомнили главе партии неоднократные антисемитские высказывания и других лейбористов, и указали, что ему давно следовало прекратить подобную практику.Самого Корбина обвинили в потакании антисемитизму. Политик поспешил с извинениями. Говорит, толком не разглядел картинку и лишь защищал свободу мысли. Хотя все же признал существование неких "очагов"антисемитизма в его партии. Но это никоим образом не является частью их идеологии.

"Мы признаем, что антисемитизм проявляется в "карманах" Лейбористской партии, причиняя боль и еврейской общине и нашей партии, и всей стране. Я искренне сожалею об этом".

Объяснений оказалось мало. Слишком много в последние годы было вопиющих заявлений от лейбористов.

Хватит - решили еврейские организации и запланировали провести акцию протеста сегодня вечером возле здания парламента. Пригласили и лидера оппозиции. Пока общаться напрямую он отказывается. Корбин обещает, что обсудит все острые вопросы с общиной в ближайшее время.