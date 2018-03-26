Ким Чен Ын впервые покинул КНДР - СМИ [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын неожиданно посетил Пекин. Это его первая поездка за пределы КНДР с момента прихода к власти в 2011 году, о которой стало известно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Подробностей о поездке, в том числе о том, как долго она продлиться и с кем встретится Ким Чен Ын, источники не сообщили.
Первые сведения о визите лидера КНДР в Китай опубликовала японская газета Kyodo News. Издание сообщило, что специальный поезд, которым пользовался отец Ына Ким Чен Ир, возможно, пересек пограничный китайский город Даньдун. Nippon TV показало даже снимки поезда, пишет агентство.
Напомним, Ким Чен Ын пообещал соблюдать соглашение по денуклиаризации.
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