Уже более полувека общество празднует Международный день театра и сегодня, 27 марта 2018 года – не исключение.

Профессия, зародившаяся еще в Древней Греции, востребована и до сих пор. Театр завораживает своей атмосферой, которой проникаешься, едва переступив порог. Игра актеров, любовные интриги, исторические сюжеты, скандалы, мнимые смерти - ты становишься соучастником каждого из происходящих действий на сцене. Зрителю открывается новый мир с возможностью, если не попробовать, то хотя бы поприсутствовать в жизни другой, такой чужой и одновременно захватывающей.

Театр - это жизнь, а жизнь диктует свои правила. Тяжелые времена экономической и политической нестабильности в стране стремительно вводило в крутое пике общественную посещаемость культурных мероприятий. Но, как сказал бы Энштейн, "в мире все относительно" и изменчиво - уже в 2016 году Главное управление статистики Киева констатировало рост популярности столичных театров.

"Кількість відвідувачів театрів має позитивну динаміку. Великий спад відвідування ми констатували у 2014 році. Якщо до цього кількість відвідувачів була 6.5 млн чоловік на рік, то у 2014 році – це 5.4 млн. На разі не ведеться статистика відвідувань окупованих територій, але в цілому, ми вбачаємо зростання культурної сфери, а саме – 5.8 млн чоловік на 2016 рік. Україна нараховує 112 театрів, з яких 23 знаходяться у столиці. Звісно, Київ є найбільш масштабним за кількістю відвідувань театралізованих вистав – це понад півтора мільйона чоловік на рік", - розповідає Оксана Ситник, начальник відділу послуг гуманітарного сектору Держслужби статистики України.

В этот день театры мира ставят праздничные постановки, проводят театральные фестивали и показывают свои лучшие спектакли. Украине тоже есть, чем порадовать своих зрителей.



Редакция podrobnosti . ua подобрала 5театрализованных представлений, которые, по нашему мнению, будут интересны зрителю:

На фото: Алексей Вертинский

"Синий автомобиль" — моноспектакль Алексея Вертинского

Одна из лучших пьес известного современного драматурга. "Синий автомобиль" поставлен по одноименной драме Ярослава Стельмаха известным телеведущим и режиссером Игорем Славинским. Главным и единственным персонажем пьесы выступает актер Алексей Вертинский в роли "А". Это история об одном писателе, рассказанная как бы невзначай в процессе поиска свежей темы для нового произведения. В своих размышлениях он продумывает сюжет детально и красочно, переплетая его с моментами из собственной жизни, пережитыми эмоциями и воспоминаниями. Одним из таких ключевых эпизодов и станет синий автомобиль.

"Обнаженная со скрипкой"

"Обнаженная со скрипкой" - остросатирическая комедия популярного английского актера, драматурга, комедиографа, композитора и остряка сэра Ноэла Пирса Коуарда (1899-1973). Сюжетная линия состоит в том, что умирает всемирно известный художник-авангардист, картины которого выставляются в лучших музеях мира и продаются за баснословные деньги. После похорон, его родственники неожиданно узнают, что покойный за свою жизнь не написал ни одной картины. Как такое случилось и что произошло потом, вы сможете узнать, посмотрев спектакль.

"Музыка из кинофильмов. Дубль 3"

Концерт объединит меломанов и киноманов. Выбрана музыка, которую по праву можно назвать легендарной, ведь уже с первых нот вспоминаются кадры из известных лент. От классики - до фантастики. Саундтреки в исполнении артистов Национальной оперетты под звуки симфонического оркестра, в сочетании с роскошным сценическим оформлением и филигранной актерской игрой, перенесут вас из серых будней в желанный мир кино.

Спектакль-променад "Время"

Спектакль-променад "Время"

Новый формат развлечения, который объединил в себе элементы аудиоперформанса и иммерсивного спектакля, создает эффект максимального присутствия и погружения участников в сюжет спектакля. Все события спектакля-променада разворачиваются здесь и сейчас, актерами становятся случайные прохожие, а сценой – город.

"Приглашение на казнь"

Спектакль "Приглашение на казнь" по роману Владимира Набокова уже полюбился не только столичной театральной публике, но и пришелся по вкусу зрителям всей Украины. Главный герой - Цинциннат Ц. попадает под суд за "гносеологическую гнусность" и "непрозрачность". Процесс над героем ведется по несуществующим законам, и смертный приговор камуфлируется фразой: "с любезного разрешения публики, вам наденут красный цилиндр". По ходу действия, все более ясно становится, что окружающий мир иллюзорен и представляет собой набор норм и правил, которые противоречат минимальному здравому смыслу. Правилам подчиняются скорее пародии на людей, маски - персонажи спектакля. Следовать общечеловеческой логике и морали удается лишь главному герою. Тем не менее, он поднимается на эшафот, где ему должны будут отрубить голову.

С профессиональным праздником вас, дорогие актеры и неравнодушные зрители!

Желаем Вам наилучших театральных представлений!