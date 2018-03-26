В Сумах загорелось студенческое общежитие [ Редактировать ]
В Сумах загорелось общежитие университета, студенты оказались в дымовой ловушке, передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
На момент прибытия спасателей из окон пятого этажа шел густой дым. Пожарные попали в помещение и выяснили, что горит мебель.
Во время проведения разведки на 6, 7, 8 и 9 этажах спасатели обнаружили 17 человек.
Студенты были в опасности, поскольку оказались в дымовой ловушке и не могли сами покинуть общежитие. Силами звена газодымозащитной службы их удалось вывести из опасной зоны на улицу.
На данный момент пожар полностью локализован.
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