Иран охватили масштабные лесные пожары [ Редактировать ]
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Северные иранские провинции Гилян и Мазендеран охватили сильные лесные пожары, передает Синьхуа.
Пламя бушует уже более 24 часов. Эвакуированы жители близлежащих городов и деревень, перекрыто множество дорог.
Накануне в Иране произошло сильное землетрясение.
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