Cтоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin) продолжает быстро снижаться.

Теперь 1 биткоин стоит $8 208,16. Капитализация криптовалюты - $139 056 178 690.

Вслед за биткоином подешевели и другие криптовалюты:

Ethereum $492,15

Ripple $0,609688

Bitcoin Cash $915,11

Ранее мы сообщали о падении мировых цен на нефть.