В Киеве на бульваре Вацлава Гавела пьяный водитель не справился с управлением и врезался в дерево, передает Информатор.

После столкновения автомобиль развернуло и отбросило на несколько метров. Водитель не смог сам выйти из авто из-за заклинившей двери. Он объяснил патрульным, что пытался объехать яму и у него лопнуло колесо.

Драг-тест показал, что водитель пьян. Теперь ему грозит штраф в размере от 340 гривен или лишение прав на срок до года.

Накануне в Киеве за пьяное вождение задержали экс-главу патрульной полиции Харькова.