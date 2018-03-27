В Киеве пьяный водитель врезался в дерево [ Редактировать ]
Источник: Информатор
В Киеве на бульваре Вацлава Гавела пьяный водитель не справился с управлением и врезался в дерево, передает Информатор.
После столкновения автомобиль развернуло и отбросило на несколько метров. Водитель не смог сам выйти из авто из-за заклинившей двери. Он объяснил патрульным, что пытался объехать яму и у него лопнуло колесо.
Драг-тест показал, что водитель пьян. Теперь ему грозит штраф в размере от 340 гривен или лишение прав на срок до года.
Накануне в Киеве за пьяное вождение задержали экс-главу патрульной полиции Харькова.
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