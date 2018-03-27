Власти Исландии объявили об остановке двустороннего диалога с Россией из-за инцидента в Солсбери (Великобритания), где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, передает пресс-служба правительства страны.

"Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, - временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне", -сказано в заявлении.

В правительстве заявили, что не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в России этим летом.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза и США высылают российских дипломатов.