Исландия объявила России дипломатический бойкот [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Власти Исландии объявили об остановке двустороннего диалога с Россией из-за инцидента в Солсбери (Великобритания), где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, передает пресс-служба правительства страны.
"Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, - временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне", -сказано в заявлении.
В правительстве заявили, что не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в России этим летом.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза и США высылают российских дипломатов.
по теме
Пожар в Кемерово: в МИД Украины рассказали о погибших украинцах
В МИДе прокомментировали появившиеся в соцсетях сообщения о гибели украинцев.
Трагедия в Кемерово: правоохранители ищут виновных в случившемся
Среди погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово нет иностранцев - в частности, и украинцев.
В России остаются украинские консулы: Геращенко назвала причину
По ее словам, Украина будучи солидарна с британскими, европейскими, американскими партнерами приняла политическое решение выслать российских дипломатов.
США проявляет солидарность с Европой – со страны выгонят 48 представителей российской дипломатии
К воскресенью Америку должны покинуть 48 сотрудников посольства и консульств России - и 12 человек из миссии России при ООН.
Крупнейшая высылка российских разведчиков - МИД Британии о выдворении дипломатов
Джонсон назвал выдворение дипломатов России крупнейшей в истории высылкой российских шпионов.