Туреччина починає військову операцію в Іраку

Турецькі війська починають військову операцію на північному заході Іраку. Про це повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Наземна операція спрямована проти курдських формувань в районі міста Синджар. За даними іракських сил безпеки - на території країни поки що немає турецьких військових.