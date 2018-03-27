Мужчину "зажевали" ступени эскалатора в метро (видео) [ Редактировать ]
В Стамбуле (Турция) неисправный эскалатор в метро внезапно заработал, когда по нему спускались люди, передает NewsTurk.
Люди начали падать на ступеньки, но внезапно они провалились. Один из пассажиров попал в работающий механизм.
Очевидцы вызвали спасателей. Мужчине удалось выжить, несмотря на множественные переломы.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о смерти мужчины в киевском метро.
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