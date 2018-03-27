Погода на 27 марта: Украину зальют дожди [ Редактировать ]
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Во вторник, 27 марта, на всей территории Украины пройдут дожди, в некоторых районах - с мокрым снегом, передает Gismeteo.
На западе страны ночью температура воздуха составит −2... +1 °С, днем столбики термометров будут колебаться в пределах +6...+7 °С, на Закарпатье воздух прогреется до +10 °С.
В северных и центральных областях ночью температура воздуха составит −4...+1 °С, днем +1... +8 °С.
В восточной части ночью ожидается −5... +1 °С, днем в Донецкой и Луганской областях столбики термометров достигнут отметок +10...+11 °С, в Днепропетровской и Харьковской областях температура воздуха составит +1…+4 °С.
В южных областях Украины ночью прогнозируется 0... +2 °С, днем воздух прогреется до +6...+11 °С.
Ранее мы сообщали, что в апреле в Украине выпадет снег.
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