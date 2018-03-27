Австралия высылает российских дипломатов-шпионов [ Редактировать ]
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Австралия присоединилась к США и странам Европы, выслав российских дипломатов из-за убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сказано в совместном заявлении премьер-министра и министра иностранных дел Австралии.
"Это решение отражает пугающую природу нападения - первое насильственное применение химического оружия в Европе после Второй мировой войны, с использованием смертоносного вещества в населенном районе, что поставило под угрозу множество других людей", - говорится в заявлении.
Также министры подчеркнули, что дипломаты были офицерами разведки России.
Ранее мы сообщали, что Исландия объявила России дипломатический бойкот.
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