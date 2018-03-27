Курс доллара в Украине перешел к росту

Курс валют, установленный НБУ на 27 марта, говорит о стремительном повышении стоимости доллара.

Так, цена доллара подскочила до 26,30 грн, стоимсоть евро повысилась до 32,65 грн.

Официальный курс валют в Украине:

100 долларов США - 2630.4390

100 евро - 3264.6378



Ранее мы сообщали о падении стоимости биткоина.