На севере Перу нашли 77 погребений культуры Чиму, которые археологи датировали периодом 1200-1400 годов нашей эры. В них были захоронены не меньше 12 детей, по-видимому, принесенных в жертву.

Кроме останков исследователи нашли более 100 артефактов, сообщает N+1.

Культура Чиму существовала на севере современного Перу. Столица одноименного государства - Чан-Чан была крупнейшим городом доколумбовой Южной Америки. Цивилизация чиму зародилась в X веке нашей эры и процветала до завоевания государства инками в 1470 году.

Люди чиму были искусными гончарами и металлургами, они выплавляли бронзу, медь, делали сплавы меди и золота.

Кроме того, в государстве было развитое сельское хозяйство, индейцы строили оросительные системы и резервуары для хранения воды. Люди чиму поклонялись Солнцу, Луне и Морю, которым приносили человеческие жертвы.

Археологи уже находили в городе Уанчако погребения принесенных в жертву людей, в том числе подростков, а также останки лам.

Новые захоронения были найдены недалеко от Уанчако, во время прокладки водопровода. Археологи, которые проводили охранные раскопки, обнаружили 77 могил, а в них останки 47 человек. Среди них было, как минимум, 12 детей и один младенец, которых, по-видимому, принесли в жертву.

На костях грудной клетки у детей были отметины, как будто кто-то пытался сломать им ребра, и, вероятно, вырвать сердце.

Один из детей был похоронен вместе с 39 раковинами моллюсков-шарниров, которые по верованиям чиму помогали призвать дождь.

Кроме человеческих останков исследователи обнаружили кости животных, 115 керамических сосудов, металлические артефакты и рыболовные снасти.

