На Буковині на двох підлітків впала бетонна плита. Нещасний випадок стався на одному із закинутих будівництв у Коломиї. Там двоє учнів ПТУ випивали, як раптом конструкція під ними обвалилася. Один з підлітків травмував коліно. А от його товариша привалило плитою.

Вибратися йому допомогли місцеві жителі. У хлопця множинні травми - струс головного мозку, закриті травми хребта, грудної клітки та живота. Його стан медики оцінюють як середньо тяжкий. Юнаків ушпиталили до районної дитячої лікарні.

"Двоє неповнолітніх 2001 року народження учні ПТУ №14 зайшли на цю будівлю залізли на саму плиту зверху яка була належним чином не закріплена і упали. Власник цієї недобудови є він мав би це якось обгородити, будемо звертатися і до органів місцевого самоврядування, і зараз визначається кваліфікація даної події що ми будемо інкримінувати", - говорить Остап Білейчук, начальник Коломийського відділу поліції.