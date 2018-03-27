13-річний підліток потрапив під вантажний потяг у місті Сміла на Черкащині. Пригода сталася напередодні ввечері. Хлопець дивом залишився живим. Чому дитина опинилася на залізничних коліях - дивіться далі.

Сміла буквально оповита коліями тут розташована вузлова станція. Подекуди залізниця проходить крізь спальні райони і дітлахи часто обирають її для своїх небезпечних ігор. Як-от: перестрибнути перед потягом через рейки. Для 13-річного підлітка така забавка ледь не стала фатальною.

Олексій Суханов двічі приходив до тями. Позаду в хлопця - важка операція. Бабуся Людмила відходить від онука, лише щоб купити ліки. Вона єдина його опікунка. Про батьків Олексія жінка воліє не розповідати. Каже - навіть подумати не могла, що онук піде розважатися на залізницю.

"Он в 4 часа пришел домой пообедал и ушел он вчера приехал в сознании сюда, назвал свою фамилию, имя, адрес домашний, мобильный телефон и отключился", - говорит Людмила Суханова, бабуся хлопчика.

Олексій розповів, що бавився на залізниці з двома друзями. Ліва нога потрапила під колеса локомотива. Медики кілька годин рятували Олексієві життя, намагаючись зупинити кровотечу. Та врятувати ногу медикам не вдалося.

"Звичайно у таких випадках ні про яку органозберігаючу операцію мова іти не може і все, що ми могли зробити - це сформулювати культю якомога функціональніше, якомога нижче", - говорить Ігор Іщенко, головний лікар смілянської міської лікарні

Як діти могли опинитися в такому небезпечному місці - з'ясовує поліція.

"На даний час, якщо ми її будемо кваліфікувати, то це - порушення правил безпеки руху, або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту", - говорить Сергій Власенко, начальник смілянського відділу національної поліції.

Нині життю Олексія ніщо не загрожує - але в лікарні він залишиться, поки не загоїться рана. Попереду в підлітка - реабілітація та протезування. Бабуся в розпачі, на свою маленьку пенсію цього не потягне ы просить про допомогу. Адже окрім Олексія під її опікою і його молодший брат.