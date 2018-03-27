Відповідь на хімічну атаку в Солсбері має бути рішучою та гострою - заявив Порошенко

Посилити санкції проти Росії закликав Петро Порошенко. Президент України виступив із заявою щодо видворення російських дипломатів. За його словами, відповідь на хімічну атаку в Солсбері має бути рішучою та гострою.

"Наші дипломатичні стосунки з Росією дефакто заморожені, давно нема послів, і дипломатична присутність зведена до нуля і до критичного мінімуму який дозволяє дбати про наших громадян-заручників в Російській Федерації. Ми продовжуємо координувати зусилля з нашимим сюзниками та партнерами щодо подальшого тиску на російську федерацію, попереду нові санкції нові обмеження", - заявив Порошенко.