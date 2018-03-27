СБУ отримала чергові докази присутності російських військових у незаконних бандформуваннях так званих ДНР та ЛНР. Правоохоронці перехопили телефонні розмови бойовиків. На аудіо-записах наказ із Москви - терміново здати паспорти всім російським військово-службовцям, які воюють на території ОРДЛО. А для прикриття - отримати паспорти фейкових республік.

"Евгенич, позвонили, к 9.30 привезти им туда в полк паспорта всех россиян. Кого нету - расследование - и на увольнение. Распоряжение - сдать всем россиянам паспорта в штаб. Иначе будут уволены завтрашним же днем".