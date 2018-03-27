СБУ перехопила наказ бойовиків здати паспорти Росії [ Редактировать ]
СБУ отримала чергові докази присутності російських військових у незаконних бандформуваннях так званих ДНР та ЛНР. Правоохоронці перехопили телефонні розмови бойовиків. На аудіо-записах наказ із Москви - терміново здати паспорти всім російським військово-службовцям, які воюють на території ОРДЛО. А для прикриття - отримати паспорти фейкових республік.
"Евгенич, позвонили, к 9.30 привезти им туда в полк паспорта всех россиян. Кого нету - расследование - и на увольнение. Распоряжение - сдать всем россиянам паспорта в штаб. Иначе будут уволены завтрашним же днем".
по теме
На защите отечества: Гройсман назвал приоритетные задачи СБУ
Украинские силовики не уступают коллегам из других спецслужб в подготовке. За 26 лет СБУ наконец-то стала сильной структурой, а вопрос безопасности граждан - одним из приоритетных для государства.
СБУ усилит контрразведку - Порошенко
В работе СБУ в дальнейшем приоритетом будет контрразведывательная деятельность, которая будет усилена на всей территории Украины.
Як знімали недоторканність з Надії Савченко
Слідство вимагає для Надії Савченко запобіжний захід - тримання під вартою. Верховна Рада дає дозвіл на її арешт.
После кино - в СИЗО: как снимали неприкосновенность c Надежды Савченко
Кино, гранаты, траур и стволы. Парламентский триллер с Надеждой Савченко сегодня продолжился. Рада проголосовала за задержание и арест. Кого из нардепов из-за Надежды чуть не раздели до трусов? И что сама Савченко принесла сегодня в парламент?
У Гаазі судитимуть підозрюваних у збитті малайзійського "Боїнга" MH17
Взяти участь у судовому процесі зможуть усі родичі загиблих - незалежно від громадянства. На урядовому сайті Нідерландів зазначили - розглянуть причетність "усіх підозрюваних".