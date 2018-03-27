Україна висилає 13 дипломатів Росії [ Редактировать ]
Україна висилає 13 російських дипломатів через справу Сергія Скрипаля. У МЗС заявили, що ці особи - є співробітниками спецслужб. Окрім України, російських дипломатів виганяють й інші держави - на знак солідарності з Великою Британією.
60 працівників російських дипустанов видворяють Сполучені Штати. Крім цього, зачиняють консульство Росії в Сієтлі. Російських дипломатів витурили також Канада, Австралія, Німеччина, Польща, Франція, Данія і балтійські країни. Нідерланди та Чехія наказали залишити країну кільком РФ шпигунам. Загалом з 22 країн додому поїдуть 114 росіян.
І, нагадаю, першою російських дипломатів видворила Велика Британія через справу колишнього розвідника Сергія Скрипаля. Його разом з донькою отруїли у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Тоді постраждав і британський поліцейський. Загалом жертвами атаки могли стати 130 людей - заявила напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.
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