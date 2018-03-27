Минулої доби бойовики майже пів сотні разів обстрілювали позиції українських військових у зоні АТО. Втрат немає. На Донецькому напрямку російські найманці з мінометів вели вогонь по наших опорних пунктах поблизу Авдіївки. У районі Водяного застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під кулеметним вогнем опинилися наші захисники в Павлополі та Пісках.

Активізувалися окупанти й на Луганському напрямку. Зокрема, під Новгородським противник гатив з БМП. Нахабніше почали діяти ворожі снайпери. З передових опорних пунктів поблизу Мар'їнки - репортаж Ірини Баглай.

Дорогою до позиції, де напередодні розгорівся бій, Олександр розповідає, як все почалося.

"Не успел высунутся, как прицельным огнем начали по бойничке стрелять, еще было светло".

Аби не наражати нас на небезпеку, військовий обирає довший, але безпечніший шлях до нульового рубежу.

"Вон их позиция очень хорошо видно, а так как погода ясная, может быть все что угодно".

Перебуваючи на посту, Олександр помітив пожвавлення на ворожій позиції.

"Я просто спостерігав вирішив подивитися що у них робиться на позиції і одразу почув, як поверх бойнички кулі свистять", - говорить Олександр.

"Це їхні позиції звідки вони безпосередньо можуть вести по нас вогонь і ведуть. В основному стрілкова зброя гранатомет рідше РПГ 7".

Роботу снайпера бойовики прикривають кулеметними чергами. Такі провокаційні обстріли на рубежі між Мар'їнкою та окупованим Донецьком - регулярні. Тож спостерігачі на постах зайвий раз не висовуються в отвори. Тільки чують, як розриваються снаряди.

"Коли снайпер работає, сам буває коли кулемети, щоб не чутно було, що снайпер", - говорить Олександр.

Але цього разу бойовики не обмежилися хаотичними прострілами.

"В районі кірпічного завода була стрільба з АГСа, як безпілотник летить, так вони починають активніше себе поводить", - говорить Володимир.

Після тривалого затишшя - бойовики з чотири десятки разів обстріляли позиції військових на Донецкому напрямку.

"Це якесь загострення пішло може у них ротація пройшла дуже багато часу, не було такого, а це зараз знову почали. О, чуєте - що це зараз буде спостерігати, обережено, що там скоріше всього ВОГ прилетів", - говорить Олександр.

Не дають спокою бійцям снайпери. Найнебезпечніший час тут, на околицях Донецька, до обіду.

"Бо сонце б'є їм в спину, ми не зможемо їх вивчити і для них краще".

Саме в цей час російські найманці й обстріляли водовоз біля пункту пропуску "Мар'їнка". Він стояв на узбіччі дороги, де щодня люди перетинають лінію зіткнення. Цього разу минулося без жертв.