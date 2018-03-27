Известный советский актер попал в базу "Миротворца" [ Редактировать ]
Советский и российский актер Леонид Ярмольник внесен в базу украинского сайта "Миротворец".
В сообщении сайта указывается, что актера внесли в базу сайта за открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине, антиукраинскую пропаганду.
Ярмольник попал в раздел "Чистилище".
Центр "Миротворец" является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистов и иностранных граждан, их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте.
Ранее Ксения Собчак попала в базу сайта "Миротворец" за "незаконное посещение" аннексированного в 2014 году Крыма.
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