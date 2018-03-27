В Ізраїлі створили "розумні шкарпетки", які дбатимуть про здоров'я ніг. За задумом, такий смарт-прилад поліпшує кровообіг, запобігає збільшенню лімфатичних вузлів та появі венозних захворювань. Найбільше стане у пригоді спортсменам та вагітним. Як працює новинка - дивіться самі.

У медичному центрі ізраїльського міста Йокнеам-Іліт випробовують винахід місцевого стартапу, так звані "розумні" шкарпетки. За словами розробників, пристрій зможе зарадити людям із синдромом "важких ніг".

"Наш медичний винахід допоможе покращити циркуляцію крові в кінцівках. По суті, він масажує кінцівку пацієнта, допомагаючи серцю прокачувати кров від ніг - до верхньої частини тіла", - говорить Омер Зелка, засновник та директор компанії Elastimed.

Смарт-шкарпетки складаються з кількох стрічок, заповнених спеціальною речовиною, яка - під дією електричних імпульсів - здатна змінювати свої властивості.

"Щойно ми підключаємо електричний струм, матеріал всередині стрічки розширюється. Якщо електрику вимкнути - він зменшується. Коли людина, "одягає" таку шкарпетку, тобто огортає пристрій навколо ноги та вмикає, вона починає створювати ефект компресії, посилюючи кровообіг. На одну кінцівку знадобиться 3-4 стрічки матеріалу", - говорить Омер Зелка.

Розробники кажуть: на відміну від звичайних компресійних шкарпеток, їхній винахід - комфортний, легкий і простий у використанні, мовляв, пацієнти його просто не помічатимуть, навіть якщо не зніматимуть цілодобово. А він тим часом робить свою справу. Щоправда, згодом доведеться замінювати батарейки. Серед перших новинку оцінять спортсмени та вагітні жінки, які часто потерпають від набряків ніг.

"Це карколомне іноваційне рішення. Нашу технологію можна широко застосовувати не тільки в медичній сфері, а й у спорті, авіації, розважальній сфері - приміром, під час онлайн-відеоігор", - говорить Шай Бубер, член виконавчої ради Elastimed.

"Розумні" шкарпетки з'являться в продажу вже наступого року. Коштуватимуть до двохсот п'ятдесяти доларів.