Бывший боец АТО подорвался на гранате в селе Лозоватка под Кривым Рогом.

Между мужчиной и его женой возник конфликт. Женщина уехала к родителям, а супруг отправился за ней. Однако жена отказалась помириться, и муж взорвал гранату в туалете дома ее родственников.

Погибший работал кинологом, пишет местное издание "Первый Городской".

Обстоятельства трагедии выясняются полицией.

Ранее в Харькове покончил жизнь самоубийством 12-летний школьник. В предсмертной записке он написал, что родители не дают ему карманных денег и он от этого устал