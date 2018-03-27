Ветеран АТО взорвал себя после ссоры с женой [ Редактировать ]
Бывший боец АТО подорвался на гранате в селе Лозоватка под Кривым Рогом.
Между мужчиной и его женой возник конфликт. Женщина уехала к родителям, а супруг отправился за ней. Однако жена отказалась помириться, и муж взорвал гранату в туалете дома ее родственников.
Погибший работал кинологом, пишет местное издание "Первый Городской".
Обстоятельства трагедии выясняются полицией.
Ранее в Харькове покончил жизнь самоубийством 12-летний школьник. В предсмертной записке он написал, что родители не дают ему карманных денег и он от этого устал
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