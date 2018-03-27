В Харькове мошенник выманил у пожилой женщины крупную сумму в иностранной валюте.

62-летней жительнице Шевченковского района позвонил неизвестный мужчина. Злоумышленник представился полицейским и сообщил, что сына пенсионерки задержали за совершение уголовного преступления.

Чтобы "решить вопрос" он попросил деньги, после чего харьковчанка отдала ему все свои сбережения - 5 тысяч долларов (это примерно 132 тысячи гривен), - рассказали в Нацполиции.

Правоохранители установили, что сына пенсионерки не доставляли в участок. По данному факту полицейские проводят проверку.

Мошенники уже не один десяток лет действуют по такой "схеме" - в этом же месяце, таким же образом, мошенники выманили у жительницы Черкасс 25 тысяч.