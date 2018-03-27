В Николаеве пьяная мать сбросила с моста 9-месячного ребенка (фото) [ Редактировать ]
В центре Николаева нетрезвая 40-летняя женщина выбросила с моста в реку собственного 9-месячного ребенка.
Так, 26 марта около 21.00 люди услышали, как женщина неистово кричит, что бросила в реку ребенка. Подоспел экипаж патрульных. Ребенок не успело утонуть, спас зимний комбинезон, но течением его отнесло от места падения.
"Патрульный позвал на помощь граждан, которые были на лодочной станции. Они быстро спустили лодку на воду, доплыли до ребенка, вытащили из ледяной воды и передали полицейскому. В это время как раз приехали врачи "скорой", - говорится в сообщении Нацполиции.
Сейчас младенец находится в больнице. Медики борются за его жизнь и предоставляют всю необходимую помощь.
Женщина неоднократно высказывала намерения выбросить своего ребенка или из окна многоэтажки, или же с моста. Поссорившись со своим мужем и будучи в нетрезвом состоянии, горе-мать совершила свои намерения.
Ее действия следователи квалифицируют как покушение на убийство малолетнего. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.
Ранее в Закарпатье мать заморила голодом собственного ребенка.
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