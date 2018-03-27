Кім Чен Ин виїхав до Китаю - ЗМІ [ Редактировать ]
Кім Чен Ин уперше за період свого правління виїхав з Північної Кореї. За даними агенції Ройтерз, його кортеж помітили в Пекіні. Припускають, що він вирушив до Китаю броньованим потягом через прикордонний міст на річці Ялуцзян, який поєднує дві країни. Ані Пхеньян, ані Пекін цього офіційно не підтверджують.
Утім, пекінська залізниця, не пояснюючи причин, попередила про численні затримки потягів. Крім того, у столиці розгорнули додаткові сили поліції. А площу Тяньаньмень, що межує з будівлею парламенту і зазвичай відкрита для туристів, перекрили.
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