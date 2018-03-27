Водоканал Ужгорода створив онлайн-список боржників [ Редактировать ]
Не платиш за воду - потрапиш до списку боржників в Інтернеті. Такий черговий спосіб боротьби з неплатниками запустив Ужгородський "Водоканал". Загальна заборгованість домогосподарств міста за спожиту воду сягає майже 30 мільйонів гривень. Тож чи вдасться установі отримати бодай щось шляхом інтернет-оголошень, - з'ясовувала Марина Коваль.
Списки боржників "оприлюднили" на сайті "водоканалу" Ужгорода. Тут і адреси будинків, і суми боргів за кожну квартиру окремо. У будинку на Достоєвського мешканці винні 137 тисяч гривень. Понад 16 тисяч боргує Юлія Михайлівна. Пенсіонерці 75 років, вона ніде не працює, утримує себе сама. Каже, потрапила в замкнене коло - борг за воду набігав 15 років.
"Субсидію не дають, бо борг. Пенсія у мене 1400, тепер дали, а було 1316, мала пенсія", - говорить Юлія Індус, боржниця за водопостачання.
17 тисяч гривень за воду заборгувала й інша квартира. За словами голови ОСББ, у ній мешкає жінка, яка має роботу. Але на камеру відмовилася пояснювати, чому не платить.
А от борг у 701 гривню, який виклали на сайті, виявився помилковим, каже мешканець Родіон Марфідін.
"Вони получається з тих пір, як вони присилають свої квитанції, вони показники визначають якимось своїм методом. Ми телефонували їм, сказали показники, виявляється - боргу нема", - говорить Родіон Марфідін, мешканець будинку.
Голова ОСББ список переглянув, каже деякі мешканці, боржники за воду, не сплачують і інші комунальні послуги. Припускає, через оприлюднення списків "Водоканал" намагається обґрунтувати підняття тарифу з 21 гривні до 26.
"Водоканал - це зробив контратаку фактично в цих оприлюднених списках ті ОСББ, які були в нього на прийомі і категорично виступили проти підняття тарифу на 26 гривень", - говорить Павло Нєчаєв, голова ОСББ в Ужгороді
У "Водоканалі" міста пояснюють - мешканці заборгували підприємству двадцять сім з половиною мільйонів гривень. Оприлюдненням списків намагаються скоротити кількість боржників. Якщо підприємства "Водоканал" має право відключити від послуги за борги, то приватні помешкання - забороняє закон.
"В минулому році ми практикували надання цієї інформації по будинкам, по під'їздам розвішували цю інформацію, вона дала певний ефект, люди звертали увагу на свою заборгованість приходили особисто, деякі керівники ОСББ моментально реагували на це приходили, заключали договори реструктуризації", - говорить Сергій Воробець, заступник начальника КП "Водоканал" Ужгорода.
"Водоканал" намагається повернути борги мешканців через суд, уже вдалося виграти справ на десять мільйонів гривень, утім, вони "застрягли" у виконавчій службі.
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