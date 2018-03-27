В сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибла племянница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева Татьяна Курчевская, а ее брата Андрея - племянника губернатора - выбросили из окна горящего здания, чтобы спасти от пожара.

"В какой-то момент Андрей вышел в туалет. Услышал запах гари. Бросился за сестрой на четвертый этаж. Там его перехватил папа другой девочки, Вилены Черниковой. Он оказался единственным из родителей, кто остался на четвертом этаже. Благодаря этому мужчине Андрей выжил. Папа Вилены схватил мальчика и выкинул его из окна. Внизу Андрея поймали люди", - передает рассказ одного из выживших детей mk.ru.

- Да, он говорил, что нормально себя чувствует, вроде ему даже удалось избежать серьезных травм. Но тем не менее, он все равно сейчас еще в больнице, мы с ними переписываемся.

Тем временем, самому губернатору пришлось сбежать от расправы жителей, возмущенных отношением властей к трагедии.

Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.

Момент возгорания ТЦ попал на видео.

Названа предварительная причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.