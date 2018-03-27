Украинскую ворованную военную технику продавали через интернет (фото) [ Редактировать ]
Схему хищения военной спецтехники и транспортных средств, которые продавались через интернет разоблачили в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
"Среди обнаруженной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, Урал, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в том числе для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и прочее", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
Обыски продолжались в течение двух недель, во время них изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже. Сейчас правоохранители проверяют, находятся ли они на соответствующем учете в воинских частях.
По информации полиции, на ресурсах в сети интернет размещено объявление о продаже указанной техники.
Обстоятельства резонансного дела сейчас расследуются по уголовной статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или заключения сроком от 3 до 8 лет.
Ранее сообщалось, что медсестры "Охматдета" обокрали детей на 5 миллионов.
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