Инициативную группу из жителей российского Кемерово пропустили в один из городских моргов для подсчета точного числа погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Это произошло лишь после того, как на центральную площадь российского Кемерово прорвалось более двух тысяч человек, которые хотят призвать к ответу власти города.

Проверить городские морги гражданам предложил мэр Кемерово Илья Середюк, в настоящее время "людей пустили в морг, им никто не мешает", объявил на митинге местный житель Игорь Востриков, у которого при пожаре погибли сестра, жена и трое детей.

Несмотря на эту уступку митинг возмущенных жителей продолжается. Тысячи горожан прорвались через полицейские заграждения и требуют призвать к ответу власти города из-за случившейся трагедии. Жители города пришли с портретами погибших во время пожара и требуют отставки губернатора региона Амана Тулеева.

Губернатору региона пришлось сбежать от расправы жителей, возмущенных отношением властей к трагедии в в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.

Момент возгорания ТЦ попал на видео.

Названа предварительная причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.