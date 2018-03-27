Трагедия в Кемерово: при пожаре погиб 41 ребенок [ Редактировать ]
При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово погиб 41 ребенок. Об этом свидетельствуют списки погибших, вывешенных в созданном родственниками жертв трагедии штабе, передает "Интерфакс".
Всего в списках значатся фамилии 64 погибших, среди которых 41 несовершеннолетний.
Кроме того, члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг, также подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".
"Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", - сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге на площади Советов в Кемерово.
Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.
Момент возгорания ТЦ попал на видео.
Названа предварительная причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.
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