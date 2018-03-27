Житель Днепра избил молотком жену с любовниками и выкинул без трусов на улицу (видео) [ Редактировать ]
Источник: Информатор
В Днепре разъяренный муж избил молотком свою жену и ее любовников. Одного из них он выкинул без одежды на улицу.
Так, прохожие заметили голого окровавленного мужчину, стоящего возле одного из частных домов на улице Философской и вызвали полицию.
Выяснилось, мужчина вернулся домой и застал свою сожительницу в объятьях двух мужчин, пишет "Информатор".
"Возможно, их было двое. После этого обнаженный "любовник" напал на него с молотком и избил. Второй участник конфликта, на котором не было одежды, утверждает, что напали на него. По сути, они обвиняют друг друга", - рассказали полицейские.
На момент семейных разборок, во дворе находился еще один мужчина, который поделился своей версией произошедшего. Он отметил, что избитый - бывший сожитель хозяйки дома.
"Она решила разорвать с ним отношения, а он приходит постоянно, окна бьет. В этот раз сиганул через забор, увидел ее с другим, и набросился на них двоих", - сказал очевидец.
По предварительной информации, у одного из участников конфликта - травма головы. Его доставили в больницу.
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