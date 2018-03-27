Под Харьковом девушка выкрала сама себя ради выкупа [ Редактировать ]
В городе Лозовая Харьковской области 17-летняя девушка вместе со знакомым инсценировала свое похищение и потребовала от матери выкуп 100 тысяч гривен.
Так, 37-летняя местная жительница обратилась в дежурную часть с заявлением о пропаже дочери. По словам женщины, девушка ушла на прогулку, не сказав, куда, а на следующее утро на мобильный телефон матери пришло смс-сообщение, с требованием заплатить за освобождение дочери 100 тысяч гривен, сообщила пресс-служба Нацполиции.
Сотрудники Управления уголовного розыска быстро установили местонахождение девушки - они нашли ее в одной из квартир многоэтажки города Лозовая. Жилье снял ее 23-летний знакомый. 17-летняя девушка сообщила полицейским, что историю с вымогательством она придумала сама.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о мошенничестве.
Ранее сообщалось, что хакеры вымогают биткоины у украинских предприятий.
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