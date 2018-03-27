В Украине государственная служба по чрезвычайным ситуациям осуществит проверки более 25 тысяч зданий относительно соблюдения правил пожарной безопасности торговых центрах из-за трагедии, которая произошла в российском Кемерово. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно годовому плану ГСЧС мероприятий государственного надзора на 2018 год, в этом году будут проведены проверки на соблюдение правил пожарной безопасности в торговых центрах Украины.

В частности, в апреле "тест на безопасность" будет происходить торговый центр "Мандарин Плаза", в июне - гипермаркеты "Ашан". В августе планируют проверить детский развлекательный центр "Скай Парк" в "Дрим Тауне" и "Скаймол".

Еще в декабре прошлого года правительство отменило мораторий на проверку бизнеса. Чрезвычайники уже успели наведаться в столичную "Оушен Плаза" и "Гранд Плаза" в Днепре.

Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.

Момент возгорания ТЦ попал на видео.

Названа предварительная причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.